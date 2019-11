Marc Anthony sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram luego que compartiera una fotografía donde posa junto a Sarita Sosa, la hija menor de José José que estuvo en medio de la polémica tras la muerte del cantante mexicano.

“Gracias Sarita por estar en mi concierto esta noche”, escribió el intérprete de “Vivir mi vida” como leyenda de la imagen.

La publicación cuenta con más de 160 mil “corazones” y con un sinfín de comentarios, donde varios usuarios desaprobaron que el salsero pose con Sarita.

“No, Sarita no”, “Pendientes, no nos lo vaya a robar también”, “Lástima de foto” y “Cuidado, no te vaya a secuestrar”, “Ay no, con Sarita no”, “Ten cuidado”, fueron algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

El sábado 23 de noviembre, Marc Anthony ofreció un concierto en Miami, ciudad donde reside Sarita y lugar donde pasó sus últimos días el intérprete de “El triste”.

Como se recuerda, tras la muerte de José José, tanto Sarita Sosa como Sara Salazar han sido víctimas de ataques y críticas por usuarios de las redes sociales. Esto, a raíz de la polémica que se desató entre la familia Sosa Noreña y Sosa Salazar.