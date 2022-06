Jennifer Lopez hoy, a sus 52 años, disfruta junto a su novio Ben Affleck. Pero, antes la Diva del Bronx tuvo sonadas relaciones y uno de ellos es Marc Anthony, con quien se casó y tuvo dos hijos, además de interpretar un clásico de la música ‘No me ames’. Conoce la historia de una de las canciones románticas más populares.

La balada, incluida en el disco “On the 6″ de JLo, fue uno de los más exitosos de la producción y habría disparado rumores de una relación, si no fuese porque, en esos años, Marc Anthony se casaba con Dayanara Torres y “La diva del Bronx” fue relacionada con el productor y rapero Sean Combs.

Si bien no fue hasta 2004 que, tras algunos rumores y separados de sus respectivas parejas, ambos se casaron en una romántica ceremonia privada, la historia de “No me ames” fue totalmente distinta.

Jennifer López y Marc Anthony se casaron en 2006, muchos años después del lanzamiento de "No me ames" (Foto: Don Emmert / AFP)

“NO ME AMES” DE JENNIFER LOPEZ Y MARC ANTHONY

El tema es una traducción de “Non Amarmi” de Aleandro Baldi, una canción italiana lanzada en 1992, pero posee partes originales añadidas por el autor español Ignacio Ballesteros.

La reunión de ambas celebs ocurrió cuando el salsero boricua visitó el estudio de grabación donde la actriz, quien pocos años antes había interpretado a Selena, trabajaba su álbum “On the 6″.

Fue allí que, movido el éxito de la película de “La reina del Tex Mex”, Marc Anthony le propondría que fuera parte del videoclip de su canción “No me conoces”, lo cual Lopez aceptó con una condición: que grabaran juntos el tema.

La canción y el videoclip oficial cuentan la historia de un hombre que padece una enfermedad incurable, por lo que decide terminar su relación y evitar que su pareja sufra su partida en un futuro.

“No me ames” en YouTube

Si bien el tema fue lanzado en 1999, llegó oficialmente a YouTube en octubre del 2016, y fue incluido en el canal VEVO de Jennifer Lopez.

Hasta el momento, la canción suma más de 155 millones de reproducciones solo en su versión oficial, pues a este se le suman videos de otros usuarios, que acumulan millones de vistas.

“No me ames” en Spotify

La canción está incluida en el disco “On the 6″ de Jennifer López, la cual incluye dos versiones: balada y remix tropical. Este último más cercano al estilo de Marc Anthony.

LETRA DE “NO ME AMES”

Dime, ¿por qué lloras?

De felicidad

¿Y por qué te ahogas?

Por la soledad

¿Y por qué me tomas

Fuerte así, mis manos?

Y tus pensamientos

Te van llevando

Yo te quiero tanto

¿Y por qué será?

Loco testarudo

No lo dudes más

Aunque en el futuro

Haya un muro enorme

Yo no tengo miedo

Quiero enamorarme

No me ames, porque pienses

Que parezco diferente

Tú no piensas que es lo justo

Ver pasar el tiempo juntos

No me ames, que comprendo

La mentira que sería

Si tu amor no merezco

No me ames, mas quédate otro día

No me ames, porque estoy perdido

Porque cambie el mundo, porque es el destino

Porque no se puede, somos un espejo

Y tú así serías lo que yo de mi reflejo

No me ames, para estar muriendo

Dentro de una guerra llena de arrepentimientos

No me ames, para estar en tierra, quiero alzar el vuelo

Con tu gran amor por el azul del cielo

No sé qué decirte

Esa es la verdad

Si la gente quiere

Sabe lastimar

Tú y yo partiremos, ellos no se mueven

Pero en este cielo sola no me dejes

No me dejes, no me dejes

No me escuches, si te digo “no me ames”

No me dejes, no desarmes

Mi corazón con ese “no me ames”

No me ames, te lo ruego

Mi amargura déjame

Sabes bien, que no puedo

Que es inútil, que siempre te amaré

No me ames, pues te haré sufrir

Con este corazón que se llenó de mil inviernos

No me ames, para así olvidarte de tus días grises

Quiero que me ames solo por amarme

No me ames, tú y yo volaremos

Uno con el otro y seguiremos siempre juntos

Este amor es como el sol que sale tras de la tormenta

Como dos cometas en la misma estela

MÁS INFORMACIÓN: La película que cambió la vida de Jennifer Lopez para siempre

Marc Anthony y Jennifer Lopez en los Latin Grammy. (Foto: Getty Images)

CANCIONES DE MARC ANTHONY Y JENNIFER LOPEZ

A pesar de estar separados, los cantantes mantienen una buena relación, presentándose juntos en varios eventos e interpretando temas como “Aguanile”, “Olvídame y pega la vuelta”, entre otros.

Sin embargo, de forma oficial, los artistas solo poseen dos canciones juntos: “No me ames” de 1999 y “Escapémonos” de 2004.

LAS NUEVAS PAREJAS DE MARC ANTHONY Y JLO

Muchos años luego de acabar su relación, Marc Anthony y Jennifer Lopez mantienen una buena relación. Aunque comparte hijos juntos, ambos siguieron con su vida y ahora tienen nuevos prometidos.

Marc Anthony está comprometido con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, de 23 años. Mientras tanto, JLo se reencontró con Ben Affleck y recibió nuevamente un anillo.