Mientras muchos conciertos y festivales se van cancelando alrededor del mundo, las voces de nuestros artistas favoritos están más vivas que nunca y a través de las redes sociales se han hecho presente para hacer más llevadera la etapa de aislamiento social decretada en más de 100 países por el coronavirus.

A través de sus redes sociales, el salsero Marc Anthony obsequió a sus seguidores una emotiva interpretación del tema “A song of you”, de Donny Hathaway, un clásico que se ha versionado por cientos de artistas desde 1970 que fue escrita y grabada por el cantante y pianista de rock Leon Russell.

“La música nunca me ha fallado y en estos momentos no es de extrañar que sea donde acudo. Estoy aquí escuchando mis canciones favoritas y, a veces, las canto como en este caso. Continuaré. Espero que disfruten de escucharla tanto como lo hice cantando. ‘A song for you’ de Donny Hathaway”, escribió el cantante junto al video.

El tema ha sido bien aceptado por el público y en menos de 14 horas ha superado el millón de reproducciones en Instagram, red social donde el artista comparte detalles de su vida y sus proyectos musicales.

Cabe señalar que el salsero compartió anteriormente un mensaje positivo ante la complicada situación de incertidumbre que se vive en el mundo por la pandemia del COVID-19.

“Usemos este tiempo para reflexionar. Juntos resolveremos esto y esto también pasará. Quédense en casa y cuídense. Los quiero”, expresó en una pasada publicación que cuenta con más de 220 mil reacciones.

