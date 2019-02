Mandy Moore indica que Ryan Adams era "psicológicamente abusivo"

Un informe de "The New York Times" indica que el productor musical de 44 años Ryan Adams tiene una conducta manipuladora y un testimonio de su ex esposa, la actriz y cantante Mandy Moore.

El periódico entrevistó a más de una decenas de mujeres y tuvo acceso a las conversaciones digitales de Ryan Adams. La información indica que el músico envió textos sugerentes a una aspirante a bajista de 14 años y se expuso ante ella por Skype.

El músico, que se hizo conocido en el 2000 por su álbum en solitario "Heartbreaker", pidió disculpas, pero negó rotundamente las acusaciones poco después que el diario publicara la historia. "A cualquiera que haya dañado, aunque no fue intencional, me disculpo profunda y abiertamente", indicó.

"La imagen que muestra este artículo es perturbadoramente inexacta", señaló en su cuenta de la red Twitter. "Algunos de los detalles están distorsionados, algunos son exagerados y otros directamente son falsos. Nunca tendría interacciones inapropiadas con alguien que creyera que es menor de edad, punto", sentenció.

Por su parte, su ex pareja Mandy Moore contó a The New York Times que Adams menospreció su carrera y que tenía una "conducta de tipo destructiva y maníaca".

"La música era un lugar de control para él", aseguró la ex esposa.

Moore también manifestó que Adams la desanimó de trabajar con otros, prometiéndole apoyar su carrera, lo que nunca cumplió.

Se casó con él en 2009 y no ha lanzado ningún álbum desde entonces. "Su conducta controladora básicamente bloqueó mi capacidad de hacer nuevas conexiones en la industria durante un tiempo muy crucial y potencialmente lucrativo: todo mi período de mis 20 años". En 2016, la pareja se divorció.

La cantante describió el comportamiento de Adams como "psicológicamente abusivo y sexualmente manipulador", y contó que la presionaba para que tuvieran sexo telefónico cuando a él se le antojaba y la amenazaba con suicidarse cuando ella no respondía de inmediato.

Mandy Moore dijo que saber que su trauma no era único la ayudó a sanar y a volver a tener aspiraciones musicales. "No voy a dejar que Ryan me detenga", sentenció.



