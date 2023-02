Todo tiene un límite. Montserrat Bernabéu , madre de Gerard Piqué , se cansó de las constantes indirectas entre su hijo y Shakira, por lo que hizo una especial petición al exfutbolista.

La mamá de Piqué está cansada de los problemas que dejó la separación de su hijo con la cantante colombiana, al parecer, por infidelidades por parte de él.

De esta manera, según el programa Ana Rosa de Telecinco, al inicio de las primeras crisis de Shakira y el Piqué, Montserrat Bernabéu fue quien intervino para que arreglaran sus problemas.

Una fuente cercana a la madre de Gerard Piqué menciona que ella hizo hasta lo imposible para que su hijo arreglara las cosas con Shakira, pero todo fue en vano cuando él le dijo de manera contundente que era “imposible una reconciliación”.

Incluso, el informante menciona que, cansada del asedio de la prensa, las críticas en su contra tras el estreno de la nueva canción de Shakira, y luego de ver las respuestas de su hijo al presentarse en la Kings League, la mujer pidió al exfutbolista que parara el escándalo.

"Para esto ya. No la calientes más, hay que cortar esto", explicó la fuente.





¿Qué dijo Shakira de su suegra en su última canción?





Como se recuerda, en su último lanzamiento, ‘BZRP Music Sessions #53′, el cual lleva 247 millones de suscriptores en YouTube, la colombiana menciona a su exsuegra.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice la canción de Shakira.

