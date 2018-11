Maluma le responde a Madonna luego de que lo llamara “rubia” | FOTOS

El cantante Maluma fue el centro de los comentarios luego de que publicara una serie de fotografías mostrando su nueva apariencia y el radical cambio que se realizó en el cabello.

Si bien mantiene el largo de su cabellera, el cantante colombiano se tiñó de rubio y fue el blanco de comentarios, críticas y memes en redes sociales.

Para Maluma, este cambio significa una renovación y algo positivo en su vida; sin embargo, no faltaron los críticos que compararon la actual apariencia del ‘Pretty Boy’ con la de Justin Bieber, Kurt Cobain o Madonna.

Hace algunos días, la cantante Madonna comentó una fotografía en Instagram donde Maluma lucía su renovado look en un estudio de grabación. “Rubia estás trabajando”, escribió la ‘reina del pop’. Este hecho causó sorpresa y risas entre los seguidores del cantante.

Ahora, Maluma se refirió al comentario de Madonna, y dijo lo siguiente:

“Es muy bonito que esta superestrella del mundo reconozca tu trabajo. Madonna me lleva todo mi vida de carrera musical (…) representa mucho, me motiva a seguir soñando y a trabajar más fuerte”, contó Maluma al programa ‘Lo sé todo’.

Sobre su nueva apariencia, Maluma se defendió diciendo que no soporta tener el mismo peinado más de 15 días y considera que renovar su look es sinónimo de “evolución”.

“Claro, a mí me encantan los cambios. Yo soy fanático del cambio y de la evolución, para mí eso siempre ha representado mi carrera musical. En lo personal, la forma de vestirme y hacer música, todo ha sido una evolución constante”, contó el intérprete de ‘Mala Mía’.

“Si llevo 15 días con el mismo peinado, me estreso (…) Se me vea bien o se me vea mal, es un cambio y es evolución”, añadió.

Maluma acaba de lanzar su nuevo tema ‘Créeme’ junto a la artista urbana Karol G.