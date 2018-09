Maluma encara a sus críticos: "Lo primero que aprendí fue a respetar y valorar a la mujer"

Desató el debate en redes sociales tras aparecer tendido en una cama, semidesnudo, junto a siete mujeres. Maluma , el cantante de moda, fue tildado de machista no solo por la polémica fotografía, sino por la letra de temas como 'Cuatro babys' o 'Mala mía'.

Aunque ha guardado silencio durante mucho tiempo, esta vez el colombiano salió al frente y respondió a sus detractores de manera contundente.

"Una cosa es quien está al frente de la cámara y otra quien está detrás. Aquel es Maluma y este es Juan Luis, que es muy familiar", dijo al medio español '20 minutos'.

"Mi madre y mi hermana tuvieron un papel muy importante en mi crianza, así que lo primero que aprendí fue a respetar y a valorar a la mujer", agregó. El intérprete también dejó un mensaje a quienes alegan que sus letras cosifican a la mujer.

#MalaMia Lanzamiento mundial este viernes 10 de agosto Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 7 Ago, 2018 a las 2:55 PDT

"No es que me duela, porque he ido creando un blindaje frente a estos comentarios, pero respeto a todas las personas que tienen opiniones diferentes a la mía. Siempre que (la gente) quiera que haga ese tipo de canciones, se las voy a seguir dando", aseveró.



Asimismo, contó que en sus proyectos cuenta con la colaboración de figuras de primer nivel como Madonna, a quien conoció en la última gala de los Premios MTV y con quien tuvo la oportunidad de conversar.

En la ceremonia, al final de su presentación, tuvo lugar un beso que le propinó una de sus bailarinas: "Sí, fue un beso robado. La niña tuvo su momento también", manifestó al respecto. El cantante viajará a Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Barcelona en esta gira por Europa.