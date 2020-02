Maluma no solo es reconocido en todo el mundo por su música y sus constantes éxitos, sino también porque siempre sorprende a sus fans con sus publicaciones en redes sociales. El cantante no ha querido ser ajeno a la celebración de San Valentín y lo hizo de una gran manera.

A través de su cuenta de Instagram, el artista colombiano compartió una serie de fotografías en las que aparece con su popular cabellera rubia, un abrigo rojo y una rosa que cubre la mitad de su rostro.

“¿Porque no le cuentas en quien piensas hoy?”, fue el mensaje que acompañó las fotografías de Maluma. En tan solo un par de horas, dicha publicación cuentan con más de 2 millones de comentarios y cientos de mensajes halagadores al cantante.

“Bendiciones, corazón”, “Pienso en ti”, “Mi Valentine”, “El mejor regalo eres tú, Maluma”, entre otros son los comentarios de sus fanáticos.

Cabe mencionar que el artista cambió radicalmente su look desde hace algunos años, pero no por ello deja de llamar la atención sus constantes variaciones de look.

Desde hace algún tiempo, el cantante Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido en el ambiente músical como Maluma, decidió renovar su aspecto por lo que se tiño su cabello a un tono muy claro.