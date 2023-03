Juan Luis Londoño, conocido como Maluma en el mundo del espectáculo, dio unas declaraciones en el videocast ‘Alofoke’ sobre la polémica que protagonizó con Neymar hace algunos años por Natalia Barulich, quien fue pareja del colombiano por 2 años, pero luego de terminar su relación empezó otra con el futbolista de Brasil a los pocos días. Allí, Londoño llegó a decir que ‘su novia lo dejó por Neymar’ entre risas y otras bromas.

El cantante no se había pronunciado antes sobre lo ocurrido con su exnovia, hasta hace unos días. En el show le preguntaron: “La cuestión con Neymar, ¿cómo fue esa vuelta?”, a lo que Maluma rápidamente respondió con “La verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia”, generando largas carcajadas entre los conductores del programa.

Luego, Londoño dijo que ‘era mentira’ y que habían terminado su relación antes que la modelo empiece algo con el deportista del PSG: “Yo terminé con Natalia y luego vi que ellos estaban por ahí, como dicen ustedes, de teteo”, acotó. Sin embargo, cuando le preguntaron cuanto tiempo había pasado entre ambas relaciones, Maluma dijo que fue “como a los 30 segundos” de que terminaran.

No obstante, más allá del tono distendido y bromista de la charla, el cantante afirmó que son situaciones del pasado: “No, no lo sé ni me importa, pero como yo digo cuando uno termina con la mujer y en el momento en el que acaba es hasta ahí, muere todo, tu mujer no es tu mujer, ciao y futuro nuevo”, finalizó.