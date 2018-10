La nueva temporada de ' La Voz México ' se inicia el día de hoy. Natalia Jiménez, Carlos Rivera, Maluma y Anitta serán los entrenadores que podrán escoger entre los mejores talentos de México.



Maluma se encuentra más que entusiasmado por el nuevo programa y espera que la gente pueda gozar y divertirse con las ocurrencias de sus compañeros.



"Hoy comenzamos esta aventura a las 8 pm por @canalestrellas @lavozmexico. Se van a reír tanto que les va a doler el estómago", comentó Maluma en su publicación de Instagram.



Como se recuerda, el programa ya goza de seis ediciones anteriores y la actual traerá algunos cambios, como el uso de tres botones en las sillas de los "coaches". Uno de los botones sirve para poder bloquear a los entrenadores a la hora de elegir a un participante.



Por su parte, Natalia Jiménez habló sobre el programa. "Aquí cuando todo el mundo es tan bueno, yo soy la ruda, pero tampoco soy tan mala, a mí lo que me delata es la cara porque yo cuando oigo algo que está desentonado o que no suena bien, pongo caras, pero la verdad es que no soy tan mala", indicó la "coach.

