Maluma no se ha pronunciado oficialmente sobre el supuesto escándalo de infidelidad entre su ex novia Natalia Barulich y Neymar. Como se sabe, la prensa ha señalado que hubo un acercamiento entre la modelo y el futbolista una vez que ella culminó su relación con el reggaetonero. Tras estos rumores, el colombiano subió una historia a su cuenta de Instagram, que parece ser una indirecta para su ex.

Maluma aprovechó el tema de a infidelidad para promocionar su nueva canción ‘Fresh Kerías’, la última colaboración con Feid.

El famoso intérprete eligió una parte que pareciera ser dedicada a su ex e hizo algunos gestos de tristeza mientras le cantaba a la cámara.

“Plena madrugada y no pareces en fiesta. Pa’ que sigues texteándole si no te contesta. Ni pienses que después de está vuelva y aparezca, si ya sabe que fuiste infiel”, fue la parte que cantó el colombiano.

Como se recuerda, Maluma, de 25 años, conoció a la joven cuando ella protagonizó el videoclip de la canción ’Felices los 4′, en 2017.

Pero su relación terminó hace algunas semanas luego de dos años de romance. Ni bien se dio el final, la modelo se pronunció en un comunicado para anunciar oficialmente su ruptura.