El intérprete de ‘Chantaje’, Maluma envió un potente mensaje a sus millones de seguidores en Instagram para empezar la semana con buen ánimo. Incluso les dio una receta, que a él le ha funcionado en su carrera, para alcanzar sus sueños.

Así lo hizo en un video que colgó en sus historias de Instagram, donde confesó que él también pasó por momentos duros pero no se dejó amilanar y siguió adelante.

“Aunque las cosas parezcan imposibles siempre hay una forma de lograrlas. Lo digo porque me ha pasado a mí. Algunas veces veía el camino muy oscuro y me daba miedo seguir para adelante y sentía que no lo iba a lograr pero cuando cambiaba ese chip en mi cabeza, me daba cuenta de que sí era posible, que eso que veía tan lejos de verdad estaba sucediendo como en mi carrera musical y muchas cosas que a mi edad he logrado”, se escucha decir en el video el cantante colombiano.

“Los invito a que encuentren esa forma de realizar sus sueños, que por muy difíciles o imposibles que parezcan hay una forma de lograrlos. Los invito a que siguen soñando… Párense de esa cama, hagan ejercicio, escriban lo que quieran lograr, visualícenlo, y denle para delante. Solo lo imposible está en nuestra mente”, añadió Maluma, quien pronto lanzará un tema musical con Jennifer López.

Maluma aconseja a sus seguidores