Apoyaba a la marca. La artista colombiana, Shakira, fue en 1995 embajadora del lanzamiento de Twingo en Colombia, incluso la marca que distribuía estos vehículos le regaló uno de sus autos en este mismo modelo. La artista lo habría usado hasta cinco años después, así lo demuestra una fotografía de ella dentro de uno de estos ejemplares.

La marca también patrocinó su primer concierto masivo en Bogotá, Colombia. Se desconoce cuál fue la experiencia de la cantante con la marca, pero su última canción ‘Sesión 53′, dirigida a su exespareja Gerard Piqué, dejaría pista de que no fue la mejor, pues en una de las líneas canta: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, resaltando que la primera marca es mejor que la segunda.

Fotografía de Shakira dentro de su Twingo en el año 2000.

¿CÓMO SON LOS TWINGO?

Los Twingo son autos que pertenecen a la firma Renault desde 1992. Su principal característica es su tamaño: cuenta con dimensiones pequeñas y es ideal para ser usado en la ciudad. Su diseño es moderno y juvenil, además tiene una potencia de 95 CV, proporcionando comodidad y rapidez a los conductores.

Su nombre nace de la unión de tres palabras Twist, Swing y Tango, que son tres tipos diferentes de baile. A cada una de estas les extrajeron dos letras para formar: Twingo.

¿QUÉ MÁS DICE LA CANCIÓN DE SHAKIRA Y BIZARRAP?

Pa’ tipos como tú, uuuhh

Pa’ tipos como tú, uuuhh

Perdón, ya cogí otro avión,

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción.

Tanto que te las das de campeón.

Y cuando te necesitaba diste tu peor versión.

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato.

Una loba como yo no está para novatos.

Una loba como yo no está pa’ tipos como tú.

Pa’ tipos como tú, uuuhh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Esto es pa que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques.

Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques.

Entendí que no es culpa mía que te critiquen,

yo sólo hago música perdón que te sal-pique.

Me dejaste de vecina a la suegra,

con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura.

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente es igualita que tú uuhh

Pa’ tipos como tú, uuuhh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Del amor al odio hay un paso,

por acá no vuelvas, hazme caso.

Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No sé ni qué es lo que te pasó,

estás tan raro que ni te distingo.

Yo valgo por dos de 22.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo.

Cambiaste un Rolex por un Casio.

Vas acelerado dale despacio.

Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también.

Fotos por donde me ven,

Aquí me siento un rehén.

Por mí todo bien.

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también.

Tiene nombre de persona buena,

Clara-mente no es como suena.

Tiene nombre de persona buena,

Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uuuhh

Pa’ tipos como tú, uuuhh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

Ya está, ciao.

