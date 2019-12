Maite Perroni es una de las cantantes y actrices más populares de México. Saltó a la fama en 2004 interpretando el papel de “Lupita Fernández” en la telenovela mexicana “Rebelde” y su carrera consiguió proyección internacional cuando formó parte del grupo musical RBD.

La artista mexicana está en su mejor momento, ya que su carrera musical va viento en popa y su otra pasión que es la actuación también se encuentra en el tope más alto gracias al gran éxito que ha tenido el estreno de su última película llamada “Doblemente embarazada”.

Maite Perroni se hizo conocida cuando integró el grupo musical RBD (Foto: Instagram)

A demás, hizo noticia recientemente junto a sus compañeros del grupo RBD en un emotivo reencuentro que fue muy celebrado por los fans. A través de las redes sociales, se observa a Anahí, Dulce María, Maite, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Alfonso Herrera juntos tras 11 años de que la agrupación se disolvió.

Ahora, la actriz presumió que llegará al altar con su novio Koko Stambuk y que está muy emocionada por lo que vendrá para ellos en esta nueva etapa de sus vidas. Pero ¿quién es el hombre que se robó el corazón de Maite Perroni? A continuación, te contamos cómo inició su historia de amor.

¿CÓMO SE CONOCIERON MAITE PERRONI Y KOKO STAMBUK?

Se trata de un músico chileno de 44 años que además es productor y compositor. Koko se ha desarrollado tanto de solista como de miembro de bandas como Kudai, Supernova y Stereo 3. En su faceta como compositor ha escrito temas pop para artistas de su natal Chile como Denise, CRZ y Six Pack.

A demás, Koko ha incursionado en la producción de videos musicales y ha participado en algunos proyectos.

Maite y Koko se conocieron en 2013, cuando él fue el productor del álbum "Eclipse de luna" de la ex RBD. En dicho álbum se incluyó el tema "Ojos divinos", tema de su autoría. Un par de meses después de grabar el disco comenzaron a salir y poco a poco se fueron enamorando.

Desde ese momento han estado juntos y no dudan en compartir su amor con el resto del mundo a través de las redes sociales. Si bien tratan de ser reservados, en algunas ocasiones muestran al púbico su convivencia.

PLANES DE BODA

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Maite Perroni contó que el proceso de la pedida fue mucho más normal de lo que uno podría esperar. Nada de rosas o música de fondo, tan solo dos personas enamoradas y su chico pidiéndole que se casara con él sin formalidades, sino directo y al grano, como debe ser.

“Koko nunca me dijo, ¿quieres ser mi novia? Koko me dijo: ¿te quieres casar conmigo? en una cena un día en Miami en un lugar muy lindo. Y fue como, ¡sí, sí me quiero casar contigo!”, contó en la entrevista.

También dijo que se dio una celebración, pero muy íntima y a su manera, con el invitado más importante de todos, su amor. “Fue algo muy de él y mío no hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, no hubo nada, fue una cosa entre él y yo, una copa de vino y una conversación real”.

¿Y el anillo? le pregunta la periodista: "pues también lo hay. Un día llegó y me dijo, esto es un regalito, y era un anillo muy bonito y muy lindo que allí anda y ya, no hemos hecho las cosas como convencionalmente tendrían que ser”, explicó la actriz.

Maite confesó que su relación amorosa con Koko Stambuk se mantiene a flote ya que es una relación cero convencional.

“No hemos hecho las cosas como convencionalmente tendrían que ser, pero para nosotros han sido las que son y hemos estado en una relación que ha contado la historia, que sigue y hemos aprendido a ser cómplices”, agregó.