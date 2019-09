La madre del heredero de Camilo Sesto , la mexicana Lourdes Ornelas, fue abordada por la prensa española en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, ciudad a la que llegó para estar junto a su hijo, Camilo Michel Blanes Ornelas.

Ante las interrogantes sobre la fortuna que su hijo habría heredado con la muerte del cantautor, Ornelas solo atinó a decir que no conocía de cuánto se trata la herencia, y que ella nunca se lo preguntó ni cuando todavía mantenían su relación con la estrella española.

“No tengo ni idea, nunca he sabido lo que tiene Camilo, nunca he investigado. Ni estando con él preguntaba. Juro que no sé lo que tiene, ni lo que no tiene”, reveló al programa mexicano ‘Ventaneando’.

Además, recalcó que ese tema no es “lo más importante" en este momento, y reveló que su hijo viajó a España con la ayuda de unos amigos para estar presente en el funeral de su padre, y que no vendió ninguna exclusiva a ningún medio de comunicación.

“Los billetes se los pagó una amiga mía de España, periodista, para que mi hijo llegara a tiempo. Y no me importaba llegar al otro día porque el que tiene que estar ahí es él mas que yo. Ni vendió exclusivas, ni da exclusivas, aparte Lidia es amiga nuestra desde hace muchos años, pero de vender, nada”, sostuvo Ornelas.

Ella manifestó que se enteró del fallecimiento de Camilo Sesto por el contador del cantautor, Cristóbal Hueto, y lamentó que este haya muerto “solo”. “Un poco triste porque creo que estaba solo; es la información que tengo”, agregó.

Como se sabe, Camilo Sesto murió a los 72 años de edad el pasado 8 de septiembre.