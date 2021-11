A una semana de la muerte del actor Octavio Ocaña, recordado por su participación en la serie de comedia “Vecinos”, su mamá Ana Lucía Ocaña rompió su silencio y dijo estar devastada tras perder a su hijo de 22 años.

En una entrevista con “Primer Impacto”, Ana Lucía se quebró y detalló qué haría si pudiera retroceder el tiempo y estar presente durante la muerte de Octavio. “Yo empecé a temblar. Diría ‘Dales todo, mátenme a mí, pero a mi hijo no’. Hubiera querido decirles mátenme a mí, por favor, mátenme a mí”, expresó Ana.

“Gracias por tanto amor. Está en un lugar de luz, de perdón y de consuelo. Estamos tranquilos por eso. Gracias”, agregó.

Octavio Pérez, padre del joven actor, recordó ante las cámaras de “Primer Impacto” la última conversación telefónica que mantuvo con su hijo.

“Habló conmigo, me dijo ‘subo a Villa’. Le dije ‘abusado’ porque allá está bien feo, las curvas, la gente, los policías, los estatales. Abusado, me contestó: ‘Sí papá, no te preocupes’”, reveló Peréz, quien una vez más pidió justicia para su hijo.

VIDEO RECOMENDADO

Actor mexicano Octavio Ocaña fallece: ¿Qué es lo que se sabe de su misteriosa e inesperada muerte?

México inició este sábado con una lamentable noticia. El actor Octavio Ocaña, famoso por haber interpretado durante 16 años al querido Benito Rivers en la serie “Vecinos”, de Televisa, murió el viernes 29 de octubre de 2021 en extrañas circunstancias, en el municipio Cuautitlán Izcalli, en el estado de México.