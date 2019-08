Madonna sale en defensa de Miley Cyrus tras recibir críticas por su separación 

Tras hacer pública su separación con el actor Liam Hemsworth, con quien llevaba siete meses de matrimonio, la cantante Miley Cyrus no ha dejado de estar en el ojo de la tormenta.

Infidelidades y uso excesivo de drogas son rumores que rodean el final de su relación, motivos por los que Cyrus se animó a contar su verdad a través de su cuenta de Instagram.

"Puedo aceptar que la vida que escogí significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis fans, a quienes amo, y al público 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no cometí. No tengo nada que ocultar", se lee en las primeras líneas del post de Cyrus.

La publicación ha recibido hasta le momento más de 4,33,108 millones de 'me gusta'. Y a ella, se han sumado el apoyo de famosos como Bella Thorne, Shailene Woodley y Juici J.

A esta lista se suma nada más y nada menos que la reina del pop Madonna, quien le ha demostrado un apoyo absoluto a la recordada 'Hannah Montana'.

"¡Gracias a DIOS! Eres un humana. Una mujer que ha vivido. ¡No hay necesidad de disculparse!", escribió la 'Reina del pop'.

Sobre la separación

El pasado 21 de agosto, el actor Liam Hemosworth envió oficialmente la solicitud de divorcio a Miley Cyrus. Entre los temas que debían arreglar, era la custodia de sus mascotas: dos caballos, siete perros, dos caballos mini, tres gatos y un cerdito. La pareja resolvió que los animales quedarían en custodia de Cyrus.

¿Nueva pareja?

Como se recuerda, tras oficializarse su separación, la cantante se ha dejado ver en actitudes cariñosas con la bloguera Kaitlynn Carter, quien, según rumores, sería su nueva pareja.