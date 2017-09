Madonna parodió a Kim Kardashian y no te lo puedes perder [VIDEO]

Para no creerlo. La conocida reina del pop, Madonna, visitó el programa 'The Tonight Show' y aprovechó para parodiar a Kim Kardashian con una peculiar imitación que causó las risas de todos los asistentes.

Todo ocurrió este lunes cuando la cantante participó del segmento, 'Lip Flip' (intercambio de labios). Aquí se le pidió que hiciera su mejor imitación de la estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' llegando a una fiesta.

Madonna no lo dudó ni un segundo, y en un tono agudo dijo: “Holaaaa”, y luego "Adiós". Esta imitación causó la risas de la audiencia presente.

Durante este segmento, la estadounidense también tuvo que hablar sobre distintos temas utilizando un acento británico, además de rapear. A continuación te dejamos el divertido video.