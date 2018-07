Amanda Cazalet , una ex modelo británica de 53 años, reveló —en una entrevista al diario The Sun— que Madonna la acosó durante dos años y se obsesionó con ella.

La mujer, que se encuentra retirada de las pasarelas desde hace varios años, contó que todo esto ocurrió luego que fuera invitada a protagonizar —en 1990— el video Justify My Love.

“ Madonna se obsesionó conmigo. Lo que ella hizo ahora se clasificaría como acoso y cómo ella me trataba ahora sería visto como inapropiado”, aseguró.

“En ese momento no me ofendió (lo que hizo Madonna ). Pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que alguien que, en ese momento era mi jefa, se aprovechó de mí”, contó Amanda Cazalet.

Cazalet recordó que mientras grababan el clip de la famosa canción, se quedó sorprendida cuando Madonna usó la lengua durante la escena del beso.

“Comenzamos a besarnos y Madonna repentinamente metió su lengua en mi boca. Yo seguí, pues estaba siendo profesional y ella era mi jefe. Sin embargo, no era parte de la descripción del trabajo, y me pusieron en una posición en la que no podía hacer nada al respecto”, detalló.

Las declaraciones de Amanda Cazalet ocurren algunos días después de que subastara una romántica carta de amor que le envió Madonna .

En un extracto de la nota escrita por la cantante se puede leer: “Sé que estás casada y embarazada y no puedo explicar mi atracción, sin embargo está allí”.