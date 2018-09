Liam Gallagher decidió rendirle un sentido homenaje al fallecido rapero Mac Miller , durante su presentación en el Lollapalooza Berlín el último domingo.

El cantante británico, quien tuvo contacto directo con el ex novio de Ariana Grande en varias ocasiones; le dedicó la canción ‘Live Forever’ del disco Definitely Maybe de 1996 de Oasis.

Antes de comenzar con su interpretación en el festival de música, Liam Gallagher dijo: “Me gustaría dedicar esta canción a un chico que acaba de morir, Mac Miller”.



Mac Miller , el cantante de hip hop que mantuvo una relación con Ariana Grande por aproximadamente dos años, murió el último viernes a los 26 años de una sobredosis.

Según informó TMZ, el cuerpo sin vida de Mac Miller fue hallado alrededor del mediodía en su casa en San Fernando Valley, California, por su amiga, quien reportó el hecho con una llamada al 911.

Mac Miller, cuyo verdadero nombre era Malcolm McCormick, tenía previsto iniciar una gira el próximo 27 de octubre para promocionar ‘Swimming’, su nuevo disco.