Rafael Amaya siempre será recordado por su personaje de ‘Aurelio Casillas’ de “El señor de los cielos” y a pesar que se encuentra alejado de las pantallas, siempre dará que hablar. Por esta razón, cada vez que Luz Elena Gonzáles, su ex pareja, revela algunos detalles íntimos sobre la relación amorosa que tuvieron, causa mucho revuelo.

La pareja inició su relación por el año 2001 y su amorío duró dos años aproximadamente, pero llegó a su fin por que Rafael Amaya no quería casarse. Sin duda, esta situación fue muy difícil para Luz Elena Gonzáles, ya que hasta el día de hoy recuerda como si fuera ayer todo lo que vivió con el artista.

Hace unos días, la también cantante fue entrevista por la periodista Mich Rubalcava para su canal de YouTube y contó que fue lo que pasó con Rafael Amaya.

¿QUÉ HA DICHO LUZ ELENA GONZÁLES SOBRE RAFAEL AMAYA?

Luz Elena Gonzáles se casó con el empresario mexicano Bernardo Martínez Jacques y actualmente tienen dos hijos. No cabe duda que la actriz es muy feliz con la familia que formado, pero siempre recordará a Rafael Amaya con mucho cariño.

“Yo creo que fue uno de los novios más importantes que tuve en la vida. Él y después ya obviamente conocí a mi marido y vino a desbancar todo, pero sí fue una relación muy importante. Me enamoré mucho. Había mucha química, mucha pasión…”, confesó la actriz mexicana en una reciente entrevista para el canal de YouTube del periodista Mich Rubalcava.

Aunque la relación entre ambos estaba en su mejor momento, la negativa del protagonista de “El señor de los cielos” a formalizar su historia de amor terminó pasando factura al noviazgo ya que llegó un momento en el que Luz Elena decidió ponerle un ultimátum al galán mexicano.

“Le dije: ‘O nos casamos o ya mejor terminamos’. Y me dijo: ‘No, no estoy preparado para casarme’, por lo que decidí terminar esa relación”, aseveró la intérprete de 46 años.

Nada más terminar el noviazgo, Luz Elena comenzó a entablar una amistad especial con el cantante Luis Miguel, quien la buscó cuando ya su relación con Rafael iba mal.

De hecho, el mismo día que puso punto final a su historia de amor con Amaya la actriz se fue a un concierto de Luis Miguel invitada por el propio intérprete de éxitos como ‘La incondicional’.

“Después del concierto obviamente me fui a cenar con Luis Miguel y el otro me hablaba y me hablaba y yo decía: ‘Dios mío’. Micky me dijo: ‘¿Por qué no le contestas?’. [Le dije]: ‘Tengo que ser clara, tenía novio hasta hace dos horas/tres horas y acabo de terminar con él y creo que me está busque y busque’”, rememoró en la citada entrevista Luz Elena, quien dejó claro que su relación con el cantante nunca pasó de una amistad especial de unos cuantos meses.

“Salimos como amigos, pero no se dio nada. Fue una experiencia linda. La verdad fue divertido y ya. Fue rápido, pero cuando estás tan enganchado con alguien… Yo bajé 10 kilos cuando terminé con Rafa de la tristeza”, reveló la actriz.

