El cantante Lupillo Rivera sorprendió a sus seguidores al contar un íntimo momento de su vida. En una reciente entrevista a “El minuto que cambió mi destino”, el músico contó que por 18 años mantuvo a un hijo que no era suyo.

El hermano de Jenni Rivera señaló que le fue infiel a su exesposa María Gorola con una mujer que le aseguró tener un hijo de él. Es por ello que decide separarse de Gorola y asumir como padre para mantener económicamente al pequeño.

Por 12 años, Rivera pensó que José era su primer hijo varón. “Tuve un hijo fuera del matrimonio, que después salió que no era mío. A mí me dolió mucho porque no se merecía eso… Después, al tiempo me voy dando cuenta que no llevamos la misma sangre”, comentó.

El músico mexicano descubrió la verdad cuando su exesposa Mayeli Alonso quedó embarazada y le pidió que se haga una prueba de ADN con José para confirmar. “Me di cuenta que no era mi hijo cuando él tenía 12 años, porque mi exesposa más reciente estaba embarazada”, afirmó.

Sin embargo, pese a que la prueba dio negativa, el cantautor siguió manteniendo al joven hasta que fue mayor de edad. “Yo seguí mi línea de hombre, voy a mantenerlo como cualquier otro hijo. Era mi palabra... Tampoco me dolió mucho porque venía mi otro hijo. Yo dije. él continuará el legado'”, concluyó.

Sobre la respuesta de la falsa mamá señaló que no habló con ella y siguió dando su manutención, fue su asistente quien habló con la mujer y le reclamó por los hechos.

