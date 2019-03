Luke Perry: Esta es la conmovedora anécdota sobre el actor que compartió el hijo de Tom Hanks en Instagram

La inesperada muerte del actor Luke Perry , ocurrida la mañana del lunes luego que sufriera un derrrame cerebral la semana pasada, ha conmovido a todos sus compañeros de “Beverly Hills, 90210” y “Riverdale”, series en las que participó.

Este penoso hecho también sorprendió a celebridades de Hollywood como Leonardo DiCaprio o Silvester Stallone, y otras muchas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo o toparse con él aunque sea una sola vez.

Tal es el caso de Colin Hanks, hijo de Tom Hanks, quien a través de su cuenta de Instagram ha compartido una conmovedora anécdota sobre cómo conoció a Luke Perry y la clase de persona que demostró ser en los pocos minutos que pudieron conversar.

"Solo estuve con él una vez, pero la historia es demasiado buena como para no contarla en este momento tan triste. Mi esposa y yo estábamos en un avión regresando de México. Un par de filas por delante de nosotros, dos hermanos pequeños se estaban golpeando el uno al otro. Sus pobres padres no podían hacer que dejasen de llorar, chillar y gritar. Si eres padre entiendes esa situación. A veces no hay nada que puedas hacer para frenar esa situación", inició.

"Fueron como dos horas. Luego, diez minutos antes de aterrizar, la situación empeoró. De la nada, llegó un hombre de primera clase. Sombrero, barba, gafas de sol, inflando un globo. Se lo dio, como si le estuviese tendiendo una espada a un rey. Se arrodilló, agachó la cabeza y levantó los brazos. Los niños se calmaron en cuestión de segundos. El condenado avión casi estalla en aplausos. 15 minutos más así y probablemente hubiese empezado la Tercera Guerra Mundial, pero aterrizamos antes de que pasase", agregó.

"Bajamos del avión y estábamos en la Aduana. Miramos al hombre y le digo a mi mujer: 'Mierda. Creo que el héroe de los globos es Luke Perry'. Por casualidad acabamos el uno al lado del otro. Sin avisar, se giró hacia mí y dijo algo sobre 'Fargo' que me sorprendió un poco. Empecé a elogiarlo, a decirle que lo admiraba desde hacía tiempo y le hablé del globo. '¡Es una técnica profesional! ¡No te puedo enseñar eso!'. Me dijo que siempre volaba con un par de globos por ese motivo, para dárselos a los niños que gritaban. No sé si era verdad, pero no tengo motivos para pensar que no sea así. Parecía un verdadero caballero. Se fue demasiado pronto", finalizó su extensa historia.



Luke Perry formaba parte del elenco de "Riverdale", una serie juvenil basada en las historietas de Archie que transmite la cadena CW en Estados Unidos y Warner Channel en América Latina.

Sin embargo, el personaje por que que definitivamente será recordado Luke Perry es el de Dylan McKay, uno de los protagonistas de la serie de los años 90 "Beverly Hills, 90210".