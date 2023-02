El cantautor Luis Miguel anunció su vuelta a los escenarios con una publicación en redes sociales. Este martes, el intérprete de ‘La Incondicional’ utilizó Instagram para confirmar su gira musical con una imagen.

Aunque en la publicación no da muchos detalles, se puede apreciar lo que parece ser el poster promocional de la gira. En la fotografía, aparece el cantante sonriendo y un texto que dice “Luis Miguel: Tour 2023″.

La confirmación llega después de varios meses de especulación sobre el regreso del cantante a la música. Anteriormente, un empresario y amigo del cantante había adelantado que Luis Miguel se estaba preparando para volver. “Ya está preparándose para una gira de 200 conciertos. Viene con todo. 2023″, comentó a Televisa Espectáculos.

A pesar del anuncio, todavía no existe más información sobre la nueva gira que ofrecerá, pues no se han dado fechas, ni lugares, ni precios. No obstante, la emoción de los fanáticos es tanta que, hasta el momento, la publicación acumula más de 400 mil ‘me gusta’. ¿Se incluirá a Perú?





