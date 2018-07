Hace aproximadamente una semana, Miguel Rivero —ex novio de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel — aseguró que él podría ser el padre del cantante, pues fue el último hombre con el que la italiana estuvo antes de fugarse con Luisito Rey .

Y ahora, una nueva revelación respecto a quién sería el padre del ‘Sol de México’ salió a la luz. El encargado de dar a conocer la información fue Ricardo Berbari, quien asegura que fue el propio Luisito Rey quien le confesó que Luis Miguel no era hijo suyo.

“¿Tú lo conociste de niño, cuántos años tenía?”, le preguntó Susana Roccasalvo, conductora del programa argentino ‘Implacables’, a Berbari, quien fue el primer mánager de Luis Miguel. “Lo crié de potrillo”, indicó Berbari entre risas.

“Yo lo tuve por primera vez, lo traje a la Argentina cuando tenía 13 años más o menos, y lo tuve durante cinco años hasta que se separó del padre”, expresó y repitió “del padre” haciendo el gesto de las comillas con sus dedos.

“Ésa es la primicia que te voy a dar. Yo no lo puedo afirmar, pero fuimos a cenar una noche con el padre cuando no teníamos show, el chico se quedó en el hotel (...) y después de la cena me confesó de que él no era el padre de Luis Miguel”, contó. “Yo te lo puedo decir, él me lo dijo, lo juro en la Biblia. Él me dijo ‘yo no soy el padre de Luis Miguel’”, repitió.

Luego, empezó a sacar cuentas con la fechas. “Hay que deducir una cosa, él conoce a Marcela en Mar del Plata en noviembre o diciembre. Se la lleva después que sale con ella y se pone de novio, se va con ella a Puerto Rico, y el chico nace allá entre marzo y abril, entonces era cincomesino”, indicó.

“Lo que yo quiero decir es que lo conoce a este señor Miguel antes de conocer a Luis Rey. ¿Cómo puede ser que Luis Miguel nazca en marzo o en abril? Entonces quiere decir que ella ya estaba embarazada de antes, suponiendo”, concluyó.