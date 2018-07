Más de un secreto sobre Luis Miguel y su entorno más cercado, tanto de amigos como de familiares, ha salido a la luz luego del estreno de la serie sobre su vida producida por Netflix y Telemundo.

‘Luis Miguel, la serie’ está basada en la vida del cantante mexicano y reconstruye su historia desde sus inicios, los maltratos que sufrió por parte de su padre, sus amores, entre otros aspectos.

El final de esta historia, ha dado pie a que se recuerda una fase que no lo tiene a él como protagonista, sino más bien a Michelle Salas , la hija que tuvo con la modelo Stephanie Salas en 1989.

Resulta que hace cinco años atrás — en 2013— Michelle mantuvo un breve romance ‘secreto’ con Diego Boneta , el actor que personifica al ‘Sol de México’ en ‘Luis Miguel, la serie’.

Michelle y Diego se conocieron en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos —donde ambos residían— y entablaron una amistad. Luego, empezaron a salir e incluso se mostraban muy cercanos en público.



Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, y Diego Boneta habrían mantenido un romance secreto. (Grosby Group)

Esto no pasó desapercibido para los periodistas, quienes no pudieron evitar preguntarle a Diego Boneta sobre su relación con la bella joven. “Tengo poco tiempo de conocerla, es buena niña", respondió en aquella oportunidad.

“Es una tipaza. Muy guapa, muy buena onda. La acabo de conocer allá (en Los Ángeles). Nos estamos conociendo, pero no me pela”, confesó el actor, que en aquel entonces no imaginaba que iba a personificar al padre de Michelle.

Por su parte, la nieta de la reconocida actriz Sylvia Pasquel , siempre optó por un perfil más reservado, era evasiva con cualquier pregunta acerca de Boneta y sonreía cuando hacían alusión al romance.



En ese entonces, la prensa especulaba que la relación iba en serio, pues incluso empezaron a correr rumores de que Diego Boneta había sido visto visitando joyerías en busca de un anillo para Michelle Salas .

Finalmente, el romance no prosperó, quedó como parte del pasado. y ni Michelle ni Diego volvieron a referirse más al tema.