El cantante Luis Miguel fue operado de emergencia tras sufrir un accidente en Los Ángeles (Estados Unidos). Según señaló Univisión, “El Sol” ingresó a sala de operaciones tras una lesión en el hombro tras una caída.

Mira esto: La vez que Andrés García sintió que Luis Miguel le había faltado el respeto

El cantante fue internado en un hospital en Estados Unidos y se sabe que ya fue dado de alta para evitar preguntas de los medios de comunicación.

Es más, el citado medio señaló que un conocido del cantante recogió los medicamentos de Luis Miguel cerca al hospital y salió lo más rápido posible. El caso se ha mantenido con discreción.

Raúl de Molina de “El Gordo y la Flaca” señaló que el cantante estaba en Acapulco (México), pero viajó a Los Ángeles por unos días y fue en esta ciudad donde sufrió el accidente por el que terminó en el hospital.

“Luis Miguel se fue a Los Ángeles, ahí se cayó y se lesionó el hombro. Tuvieron que llevarlo de emergencia al hospital de Santa Mónica”, agregó.

Por el momento no se conoce el motivo exacto de su lesión. “Eso pasó el domingo. No sabemos con exactitud los detalles de cómo se lesionó el hombro, pero sí tuvo que ir al hospital y ahí está en una suite en la que obviamente no puede entrar nadie”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Madre de Luis Miguel: ¿Qué sucedió con ella?

Muchos misterios rondan sobre la desaparición de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, pero, ¿Qué sucedió realmente con ella?