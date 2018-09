Se aleja de la polémica. Luego que la revista TVNotas publicara una noticia donde señala que el cantante Luis Miguel y su hija Michelle Salas están distanciados por culpa de la modelo Desiree Ortiz, ex novia del músico, la venezolana desmintió el hecho.

Desiree Ortiz, de 32 años, negó rotundamente ser la manzana de la discordia entre Luis Miguel y su hija. La presentadora dijo que no tiene nada que ver con el presunto alejamiento del artista con Michelle Salas.

Además, la presentadora, recordada por participar en shows como "Ruge Mania", "Atómico", "A Toda Acción" y "Nubeluz", aseguró que durante su relación con el ‘Sol de México’ nunca conoció a su hija.

“En todo el tiempo que estuve con mi ex pareja ( Luis Miguel), ni en Miami, ni en Los Ángeles, ni en México tuve la oportunidad de conocer a Michelle (Salas). No la conozco. La única vez que intentamos hablar de eso me cortaron las patas… En algún momento pregunté por sus hijos, sus asuntos, pero fue un intento fallido”, señaló la modelo.

“Para nadie es un secreto que ella tiene mucho tiempo de relación con un muchacho venezolano al que conozco perfectamente, también a su padre y su familia. Esta gente en años no ha conocido a ‘Micky’; entonces, no me echen la culpa a mí porque yo creo que esa relación está como está muchísimo antes que llegara yo a su vida”, agregó la animadora venezolana.

Según la publicación de la revista mexicana, Desiree Ortiz hablaba con Luis Miguel y le decía que Michelle Salas andaba por malos pasos. Sin embargo, la modelo niega el hecho.

“No puedo decir eso porque no la conozco y no tiene sentido hablar de alguien a quien no conoces… Yo respeto mucho la relación de él con su familia”, precisó la ex pareja de Luis Miguel.

Además, la presentadora aseguró que actualmente no se ve con Luis Miguel y que ya tiene una pareja.

“Somos amigos, no te voy a decir sí lo he visto porque yo estoy con otra persona y no me voy a meter en problemas. Tenemos una relación cordial, me pone contenta que le esté yendo bien. Si él está feliz todos estamos felices”, añadió la venezolana.