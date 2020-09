Luis Miguel , Alejandro y Sergio son los hijos de Luis Rey y Marcela Basteri. La pareja se conoció en 1968 y desde ese momento entablaron una relación. Sin embargo, la carrera artista del ‘Sol de México' inició desde que era muy pequeño y esto desencadenó la desunión de la familia Gallego y finalmente, los hermanos terminaron separados tras la desaparición de su madre en 1986.

Cuando esto sucedió, Micky tenía 16 años, Alejandro 14 y Sergio solo tenía 2 años. Así que la relación entre Luis Miguel y su hermano menor nunca fue tan allegada y esto ha generado que hoy en día no exista ningún tipo de contacto entre los hermanos.

Actualmente, Sergio Gallego tiene 36 años y vive totalmente alejado de sus hermanos. Maricarmen Gallego, la madre de Yolanda Mingo, quien fue la última esposa de Luis Rey y cuidó de Sergio, rompió el silencio y da detalles sobre la vida del joven.

En una entrevista para el programa “Ventanenando” , la mujer ha dicho lo que realmente sucedió con el hermano menor de Luis Miguel .

¿QUÉ HA PASADO CON SERGIO GALLEGO?

Maricamen Gallego ha contado todo lo que vivió su hija Yolanda Mingo mientras era pareja de de Luisito Rey y sin duda, sus recuerdos son muy malos.

“[Luis Rey, padre de Luis Miguel, dejó] a mi hija, a su madre y a su hijo [Sergio] en Barcelona, sin leche, sin dinero y sin nada”, relató Gallego al programa mexicano de televisión Ventaneando. “Mi esposo le pagó el billete [para regresar con ella y su padre]”.

A partir de entonces y durante tres años, Mingo se encargó de cuidar al pequeño como su hijo, quien sabía que Marcela Basteri estaba muerta y a quien llamaba “mamá de Micky”. Pero el hermano de Luis Rey, Mario, “se lo quería quedar” al niño “porque quería hacerle el truco a Luis Miguel para también para que mandara dinero. De hecho, lo utilizó y presentó en programas de televisión”.

“Mi hija le crió como si fuese su madre”, agregó. “Luis Miguel se enteró [de los abusos del tío] y se lo llevó a México”.

Sergio Gallego siempre ha vivido alejado de su hermano Luis Miguel (Foto: Instagram /Yadira Renteria)

Yolanda Mingo y Maricarmen Gallego volvieron a saber de Sergio por una entrevista donde apareció con su hermano Alejandro. Sin embargo, parece que la situación del primero es muy distinta a la de Luis Miguel, ya que es empleado en una tienda departamental española y padre de una niña; incluso reveló que también canta y lo hace muy bien.

“[Mingo advirtió] ‘mejor no decir nada’, le digo ‘¿por qué?’, me dice 'porque él ha estado trabajando en El corte inglés”, agregó. “Creo que tiene una hija; se la mandaron a mi hija la fotografía. Me dijo mi hija, mira que es igual que Sergio cuando era pequeño. No he vuelto a saber nada de él”.