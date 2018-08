Aracely Arámbula sobre desaparición de la madre de Luis Miguel: "Es algo que duele" 

La historia entre Luis Miguel y Aracely Arámbula ha sido bastante comentada tras la difusión y éxito que tuvo la serie sobre la vida del ‘Sol de México’.

En medio de los rumores, la actriz Aracely Arámbula se refirió sobre Marcela Basteri - madre de Luis Miguel- y dio algunos comentarios de la serie a través de un encuentro con la prensa.

"Amo y respeto esa historia, amo y respeto a la madre, la abuela de mis hijos. La verdad es que no voy a hablar nada de eso porque es algo muy privado, muy personal, es algo que duele, por supuesto, y es algo muy especial para mi familia, para mis hijos y mis hijos están ligados a eso…", señaló Aracely Arámbula en referencia a Marcela Basteri.

También mencionó que Luis Miguel abrió su corazón con sus seguidores al revelar su vida. "Conozco muy bien esa historia, personalmente, de una manera familiar y cercana… hay algunos memes que me dan risa, otro que no porque la gente se burla y no me da gracia…”, dijola actriz mexicana.

Al comentar sobre la segunda temporada de la serie, Aracely Arámbula expresó que no sabe si se realizará; sin embargo, no cree que en dicho caso se mencione su romance.

“Una historia tan bonita y divina como mi historia, sobre todo la de mis hijos, porque es una bendición en mi vida y en la de él. Es algo muy especial, pero yo creo que en este momento y en esta temporada que viene no creo que la vayan a tocar…”, expresó finalmente la expareja de Luis Miguel.