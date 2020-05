En el 2009 y tras cuatro años de matrimonio, Adamari López y Luis Fonsi anunciaban su separación y sin duda, esta situación fue una de las más difíciles para ambos personajes, ya que como figuras públicas su proceso de divorcio estuvo en boca de todos.

Ya han pasado 11 años desde este suceso que marcó mucho la vida de los puertorriqueños y a pesar del tiempo, aún se mantienen vivos los recuerdos que les dejó esta situación.

Hace unos días, Luis Fonsi dio una entrevista para Univisión y contó cuales han sido los momentos más difíciles que le ha tocado vivir a lo largo de su carrera. El cantante dijo que estar lejos de su familia es lo más duro que le toca vivir cada vez que está de gira musical, pero el recuerdo que siempre tendrá es el mediático divorcio que tuvo con Adamari López.

¿QUÉ DIJO LUIS FONSI SOBRE SU SEPARACIÓN DE ADAMARI LÓPEZ?

Luis Fonsi fue el invitado del programa “El break de las 7”, que está a cargo de Chiquinquirá Delgado y se trasmite a través del Facebook de Univisión.

Durante el show, el cantante puertorriqueño se confesó sobre la situación que vivió durante su proceso de divorcio.

Luis Fonsi fue entrevistado por Chiquinquirá Delgado y contó detalles del divorcio que vivió (Foto: YouTube / Univisión)

“Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno no fue nada fácil”, se sinceró Fonsi, quien en su momento fue muy criticado luego de que Adamari revelara entre lágrimas lo que vivió junto a él.

“Él me lo dijo una vez que él no me deseaba como mujer. Y creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea. Se te cae el mundo. Y eso es mucho más duro que pasar por la enfermedad”, llegó a revelar en 2013 la copresentadora de Un nuevo día en el programa Al rojo vivo.

El cantante ha dicho que ha aprendido con el paso del tiempo a darle la importancia justa a las cosas.

“Se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso”, respondió el cantante tras ser preguntado por la conductora Chiquinquirá Delgado sobre qué ha sido lo peor que se ha dicho sobre él.

“Yo digo sabes qué me voy a concentrar en mí, en lo que yo hago. Yo sé que soy una buena persona, no soy un hombre perfecto, he cometido mis errores pero sabes qué si eso que están diciendo de mí no es verdad no voy a ser de esas personas que voy a salir a armar un escándalo y una conferencia de prensa”, declaró el cantante.

Y es que para el cantante lo más importante es la opinión de sus seres queridos.

“La gente sabe quién soy, lo mío es hacer música, hacerlo de corazón. Yo vengo de una familia tranquila, llena de mucho amor, así me criaron a mí. Yo soy una persona humilde y voy a seguir luchando por mis sueños y eventualmente la gente se va a dar cuenta de que eso que se dijo no fue verdad. Se lo voy a demostrar, no se lo voy a decir”, aseveró.

