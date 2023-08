El cantante puertorriqueño, Luis Fonsi, sorprendió al hablar por primera vez de su relación y polémico divorcio con la presentadora de televisión Adamari López, con quien mantuvo un matrimonio de cuatro años.

El artista aclaró el motivo por el que no se defendió de las declaraciones de su expareja, quien lo acuso de haberla abandonado al poco tiempo de que le diagnosticaran cáncer.

“No he hablado nada, llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como el malo, entonces yo dije mira, sabes qué, prefiero callarme la boca, como dice la canción no hacerme la víctima, por eso me incomoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó y porque ya yo pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo y tengo dos hijos grandes”, aseguró durante una entrevista con MoluscoTV (programa de streaming puertorriqueño).

Sobre los motivos de su divorcio, señaló que “ya no era feliz” y que si uno ya no lo es tiene derecho a buscar su felicidad fuera de la relación.

“Yo me casé y cuatro años después fue que yo tomé la decisión de separarme y divorciarme porque no era feliz y los hombres y las mujeres merecen ser feliz, los hombres también y si hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir oye, yo también quiero ser feliz”, agregó.

“¿Y de quién fue la culpa de la separación con Adamari López? Jamás yo me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que viví y yo viví muchos momentos muy, muy bonitos” añadió el cantante dejando en claro que nunca abandonó a la conductora de Telemundo.

¿QUIÉN ES ADAMARI LÓPEZ?

Adamari López Torres es una actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, famosa por participar en varias telenovelas. Nació en Humacao, Puerto Rico, el 18 de mayo de 1971.

Comenzó su carrera a los seis años, junto a la actriz puertorriqueña Johanna Rosaly y el cantante venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’, en la novela “Cristina Bazán”. Cuando cumplió 9 años fue elegida para tener un rol importante en “Yo sé que mentía”. En 1983, le dieron un pequeño papel de dos capítulos en “Vivir para ti”, y tras ello decidió estudiar, graduándose con un Bachillerato en Comunicaciones de la Universidad de Sagrado Corazón en Santurce, Puerto Rico.

Ella regresa al mundo de la actuación con obras de teatro en su natal Puerto Rico, donde capturó la atención de productores mexicanos que la invitaron a viajar al país azteca. Fue en tierras charras donde trabajó en varias telenovelas como “Amigas y rivales” que le dieron fama. Participó en “Mujer, casos de la vida real”, “Mujer de madera”, “Bajo las riendas del amor”, “Alma de hierro”, entre otros.

En 2011 formó parte de la segunda temporada de “Mira quién baila”, siendo la ganadora. Desde julio de 2012, comienza a trabajar en el programa “Un nuevo día” de Telemundo y actualmente es jurado de “Así se baila”.

Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama en 2005, que pudo vencer en 2006. Estuvo casada con el cantante Luis Fonsi, de quien se divorció en 2009, tres años después de su matrimonio.

Cuando ingresó al programa “Mira quién baila” se enamora de su pareja baile Tony Costa, con el que estuvo hasta mayo de 2021. Con él tuvo una hija de nombre Alaïa.