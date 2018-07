Luis Fonsi sobre 'Despacito': "Es importante el próximo paso y no aferrarme al pasado" [FOTOS]

Tras un año y medio del éxito que desató el tema ‘Despacito’ , el cantante puertorriqueño Luis Fonsi hizo un balance de su carrera y anunció una nueva gira musical donde tocará en destinos exóticos como Rumania, Marruecos, Vietnam, entre otros.

“Para mí es emocionante poder llegar a Túnez o a Vietnam, lugares a los que voy por primera vez y son culturalmente muy lejanos, cantando música en español a un público nuevo, justo cuando estoy cumpliendo 20 años de carrera”, señaló Luis Fonsi en entrevista para LaTercera de Chile.

Sobre el éxito que tuvo su tema ‘Despacito’ , el cantautor puertorriqueño aseguró que se siente agradecido por la gran acogida que ha tenido el género pop (en fusión con lo urbano) en todo el mundo.

“Me parece que ya era hora que el público que no es latino se tome el tiempo de escuchar una canción latina y contagiarse con nuestro buen rollo. Creo, en ese sentido, que el mundo está listo para escucharnos, y me siento orgulloso de haber sido parte del movimiento, de haber tenido una canción que se convirtió en un fenómeno y que introdujo una palabra que ahora mucha gente sabe qué significa”, manifestó Luis Fonsi .

Asimismo, Luis Fonsi dijo que no tiene ninguna intención de repetir el éxito de su tema emblemático; sin embargo, como cantante, seguirá buscando la aceptación del público en sus próximos temas.

“Ese momento ya lo vivimos, estoy en búsqueda de otras cosas. Uno como cantante quiere ser exitoso, no te puedo decir que no lo busco, porque uno quiere que a la gente le guste lo que uno hace. 'Despacito' siempre va a ser mi canción y siempre la voy a celebrar, no tengo que luchar por llegar allí otra vez. Es un fenómeno que no había pasado en años. Pero pretender repetirlo… Ahora creo que es importante el próximo paso y no aferrarme al pasado”, puntualizó Luis Fonsi .