Luis Fonsi se conmueve con recibimiento de Juan Diego Flórez en Perú y lo elogia

Luis Fonsi llegó a nuestro país para participar este viernes 26 de julio en la inauguración delos Juegos Panamericanos 2019 . Juan Diego Flórez fue el encargado de recibir al cantante boricua con un recital.

El tenor peruano esperó a Luis Fonsi en Salón de los Espejos del Palacio Municipal y lo sorprendió con una emotiva interpretación del tema “En mi viejo San Juan” en presencia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz y del presidente del Comité Organizador de Lima 2019, Carlos Neuhaus.



El intérprete de “Despacito”, en su cuenta oficial de Instagram, confesó que Juan Diego Flórez hizo que se le “erizara la piel y que se le aguaran los ojos” con el emotivo recibimiento.

“Hace unas horas, uno de los mejores tenores del mundo, Juan Diego Flórez me sorprendió con una sublime y conmovedora versión de “En Mi Viejo San Juan”. Estuvo acompañado por los jóvenes de #LaSinfoníaPorElPeru. Decir que se me erizó la piel y se me aguaron los ojos es poco. Gracias Juan Diego, y a todos los involucrados por este recibimiento y regalo tan perfecto. Gracias Perú #Lima2019”, fue el mensaje que escribió Luis Fonsi.

El encuentro entre Luis Fonsi y Juan Diego fue un adelanto de lo veremos en la apertura del importante evento deportivo, que también contará con la participación de otros destacados artistas nacionales como Eva Ayllón, Lucho Quequezana, Pouchi Sasaki, Pelo D'Ambrosio, entre otros.