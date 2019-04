Luis Fonsi y Adamari López: esto es lo que pasó durante su reencuentro después de nueve años

Luis Fonsi y Adamari López fue una de las parejas más populares del 2006, pero debido a diversas situaciones, el cantante y la actriz decidieron poner punto final a su relación en el 2010. Desde aquel momento se han dado muchas polémicas alrededor de estos personajes y luego de nueve años se volvieron a ver las caras en el programa de TV ‘Un nuevo día’ de Telemundo.

El matutino informó sobre esta visita en sus redes sociales y comenzó a generar gran expectativa entre los seguidores de Luis Fonsi y Adamari López.



“Luis Fonsi estará en el estudio y la noticia ha enloquecido a los fans y a la prensa. Obviamente no se lo pueden perder”, fue lo que publicaron en las redes sociales del programa, además, sumó gran expectativa entre todo y más en la prensa de espectáculos.



Todos sobre el reencuentro entre Luis Fonsi y Adamari López

El día tan esperado llegó, Luis Fonsi y Adamari López se vieron las caras y se saludaron tan cordialmente en la entrevista del programa ‘Un nuevo día’ y sorprendió a más de uno la naturalidad con la que se manejó esta situación.



En el pasado, cada vez que el programa tenía de invitado al cantante, ella no estaba y según gente de la producción, ninguno de los dos puso condiciones para este encuentro profesional.



Adamari y Marco Antonio Regil le dieron la bienvenida al show a Luis Fonsi y luego para la entrevista, la conductora se quedó sentada al lado de él y dirigió toda la entrevista a su ex esposo.



Aunque todo, al parecer, fue muy ameno, en el segundo bloque de la entrevista se dieron un par de situaciones incomodas que Adamari y Luis supieron sortear con mucha amabilidad y profesionalismos.



¿Cuáles? La producción decidió hacer un juego: que los integrantes del show le cantaran a Fonsi como si estuvieran en ‘La Voz’, y este le debía dar su comentario.



Como todo era en broma, así actuaron los talentos de ‘Un Nuevo Día’, pero, según algunas fuentes, habrían puesto a Chef James y Adamari a cantar ‘Corazón en la Maleta’, que aunque nunca Fonsi lo confirmó oficialmente, se dice que el cantante se lo dedicó a López en medio del proceso del divorcio.



Pero todo no habría terminado ahí, el verdadero momento incómodo lo habría propiciado Marco Antonio Regil cuando le tocó cantar, el tema que tenía que interpretar era ‘Perdóname’… No se sabe si era que no se había aprendido bien la letra, se confundió o quiso poner un poco de ‘pimienta’, pero el mexicano habría comenzado a decir frases como “perdóname por las infidelidades”, algo que no está en la canción original.



No cabe duda que Adamari López supo manejar la entrevista a su ex esposo Luis Fonsi y el público quedó muy satisfecho por el trabajo que ambos han logrado realizar con mucho profesionalismo.



Las redes opinión sobre el encuentro de Luis Fonsi y Adamari López

A través de las redes sociales, los seguidores han aplaudido este encuentro y sobre todo por haber manejado la situación con mucho profesionalismo.



“Eso se llama profesionalidad. Mis respetos para ambos”, se puede leer entre las decenas de comentarios que inundaron el Instagram del programa.



“Nunca pensé ver esto, amo ver que los dos sean tan humanos y profesionales”, opinó otra televidente.



A pesar de lo incómodo que debía de suponer para ella tener tan cerca a su expareja después de todo lo que pasó entre ambos, Adamari trató al cantante como a un invitado más, sin hacer ningún tipo de diferencia. Lo mismo que Fonsi.



La esposa de Luis Fonsi reacciona al reencuentro

En medio de la expectativa del reencuentro que se dio entre Luis Fonsi y Adamari López, la actual esposa del cantante se mostró muy tranquila y además, publico una sensual foto en Instagram la cual fue comentada por el puertorriqueño.



También posteo unas fotos de sus pequeños y no cabe duda que este acercamiento entre su esposo y su ex esposa no le afecta en nada.



La reacción del novio de Adamari López

Toni Costa el novio de Adamari López y padre de su hija, se presentó en el programa de TV ‘Despierta América’, donde fue cuestionado acerca del reencuentro de su pareja con su ex esposo.



Como era de esperarse, los presentadores del matutino de Univision le preguntaron a Toni su opinión acerca del encuentro de la madre de su hija con Luis Fonsi. “Lo que no fue en mi año, no me hace daño. Son dos personas adultas que compartieron su vida fueron importantes una para la otra y yo no puedo hacer otra cosa que apoyar a mi mujer. Yo no puedo hacer tanto al respecto, no me afecta”, respondió Toni a Alan Tacher y Jomari Goyso.