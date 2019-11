Lucie Lucas, la actriz francesa que se hizo conocida por su papel en la serie ‘Clem’, reveló las múltiples veces que fue acosada sexualmente y violaciones de las que ha sido víctima desde los 6 años.

“Me encantaba jugar fútbol con los niños, pero no me gustaba que me encerraran en los baños todos los días y que trataran de desnudarme y meter su lengua en mi boca”, escribió inicialmente.

“Me encantó el teatro, pero no me gustó que mi maestra me tocara los senos y pusiera sus manos sobre mis muslos”, siguió.

También denunció a un director de cine, quien, según ella, la chantajeó para que todo el staff la observara desnuda. Fotógrafos dedicados a la moda, de otro lado, también agredieron a la actriz. Según contó, ellos le insistían constantemente que “posara sin ropa”.

Entre otros ataques sexuales recordó el que le hizo su propio exnovio.

“Secretamente amaba a este chico dos años mayor que yo... pero no me gustó cuando lo notó y decidió violarme en su sótano mientras yo lloraba y le decía que ‘no’ con cada parte de mi cuerpo. No grité porque mi madre se encontraba a pocos metros esperando en el auto, y no quería asustarla”, precisó.

RESPETO Y TRANQUILIDAD

Lucie Lucas cerró su testimonio con un mensaje dedicado a todas las mujeres y en medio de la realización del evento francés organizado por el colectivo #NousToutes (Todas nosotras) en protesta contra la violencia sexual hacía la mujer, ocurrido el pasado 23 de noviembre en Francia.

“Queremos vivir en un mundo donde amamos y respetamos a los hombres y nunca temerles. Ya no aceptamos la jerarquía de los sexos y la violencia de los gestos o las palabras. PAZ”.