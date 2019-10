En redes sociales comenzó a circular fotografías en las que, supuestamente, Lucía Méndez y Dulce reían ante las cenizas de José José. Enteradas al respecto, las cantantes aclararon haberse burlado del occiso.

Lucía Méndez explicó que dedicó unas palabras al ‘Príncipe de la canción’ y fue entonces que Dulce se rió.

“Le hablé a José José como mi cuate, mi amigo, y le dije: 'José, de verdad que vale madre todo, no importa lo que haya pasado, los problemas, las pasiones que siempre provocaste en todo. José, elévate, cántale a Cristo, no te preocupes, no te pongas aprehensivo, por favor... que tu espíritu esté contento porque te lo mereces y vale madre todo; entonces mi comadre (Dulce) se rió”, señaló Méndez.

Ambas artistas indicaron que se sintieron enfadadas por la confusión que se generó, y añadieron que lo único que hicieron fue orar el Padre Nuestro por el descanso eterno del intérprete de ‘El amar y el querer’.

Lucía Méndez, de otro lado, negó que haya intentado cantar el la despedida de José José en Bellas Artes. Aclaró que si se acercó a la orquesta fue para sugerir qué canciones tocar en la velada.