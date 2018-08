La mexicana Lucía Méndez señaló que le gustaría trabajar con Manolo Caro, director de 'La casa de las flores', reciente éxito de Netflix protagonizado por Verónica Castro.

“Él (Manolo Caro) es muy acelerado y me gusta su manera de ser” y agregó que verá la serie de Verónica Castro. "¿Por qué he de perdérmela, si la dirigió mi amigo Manolo Caro?”, expresó la intérprete azteca.

En torno a las escenas en donde Castro aparece fumando marihuana en la producción de Netflix, Méndez expresó "¡qué importa! siempre la habíamos visto en otro tipo de papeles, qué tiene de malo romper esquemas, en mi caso, siempre lo hice, encarné a una prostituta, a la amante, tuve ojos amarillos, vuelo en el escenario, me pongo de Cenicienta, y no se espanten, yo he hecho horrores”.

Agregó que " si la 'Vero' sale fumando mota que nos invite un churrito, qué tiene de malo que salga haciendo un papel rompiendo esquemas y así se le ve de otra manera”.

Sin embargo, Méndez rechazó de manera contundente la posibilidad de actuar en un proyecto junto a Verónica Castro.

Anunció finalmente que alista el repertorio de sus mejores baladas que presentará el 30 de agosto en el Auditorio Nacional de México.