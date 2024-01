La cantante mexicana Lucero siempre se ha caracterizado por lucir muy maquillada y arreglada en sus redes sociales. Sin embargo, también se muestra cómoda luciendo su piel sin maquillaje y así lo demostró con una de sus últimas publicaciones de Instagram.

Sin embargo, esto fue suficiente para que una mujer hiciera un desatinado comentario criticando su apariencia:

“Ahora si ya se te nota de plano la edad. No hubieras fruncido los labios. El cuello uff, ya ahora sí se te ve”, se lee en el post de la interprete de ‘Ya no’.

Esto no fue ignorado por Lucero, quien respondió de la mejor manera: “¿Se me nota que tengo 53? espero que sí porque son los que tengo. Y sí, las arrugas son inminentes. Las manchas, la flacidez, todo eso llega con la edad. No sé cuántos años tengas tú, pero deseo que siempre te veas de 17, aunque tengas 60 o más y que nunca tengas arrugas ni nada que se te ea mal y siempre bella eternamente”, fue el contundente mensaje de la expareja de Manuel Mijares.

La respuesta de Lucero fue aplaudida por sus fans, quienes dijeron que siempre será un ejemplo a seguir por ser una mujer elegante y saber responder con educación a los cuestionamientos.

