Lucero, conocida como ‘La novia de América’, se mostró en contra del bótox y de las cirugías plásticas a las que no ha recurrido pese al paso del tiempo.

Según la cantante y actriz mexicana de 50 años, estos tratamientos hacen perder naturalidad al rostro y cuerpo de una mujer.

“A mí me da mucho miedo lo del bótox porque he visto mucha gente que ha cambiado de facciones, de maneras de gesticular, entonces, me da miedo no poder levantar las cejas no poder arrugar acá (los pómulos) cuando me río, la nariz y todo, no soy partidaria de los temas invasivos o de las cirugías”, precisó la artista.

Pese a esta negativa inicial, la estrella mexicana no descartó del todo someterse a cirugías.

“No sé si en unos años les diga, pues ¿qué creen? Que siempre sí me animé y que salga yo muy estiradita, puede suceder, uno nunca sabe, tampoco es que yo tenga algo en contra”, sostuvo.

Advirtió a los productores brasileños, ahora que ha incursionado en la industria de telenovelas del Brasil, que no se pondrá bótox alrededor de los ojos pese a sus exigencias.

“Yo digo, es que no me voy a poner bótox y menos alrededor de los ojos. Te quedan como así, una cosa rarísima, entonces es una cosa que te ríes y ya nada se mueve, es una cosa muy rara. Sí voy avisando que no me voy a poner botox alrededor de los ojos", comentó.

Para mantenerse con un aspecto saludable, Lucero contó que práctica mucho ejercicio cardiovascular, yoga y se alimenta saludablemente.