Orgullosa de su edad y de su belleza madura, la cantante mexicana Lucero compartió en Instagram una foto sin maquillaje.

La cantante se despidió del 2019 sin maquillaje, ni filtros, y mostrando las pequeñas arrugas que ya tiene en el rostro. Pero nada opaca su natural belleza.

“Gracias a Dios por un 2019 inolvidable. Que el 2020 les llene de amor y felicidad desde el día 1. #luceromomentos2019”, escribió Lucero junto a la foto en la que aparece de perfil con el rostro completamente lavado. De fondo, un hermoso atardecer.

En sus historias se puede ver que celebró la llegada del nuevo año a lo grande.

Lucero se ha mostrado en contra de las cirugías o de tratamientos invasivos. “A mí me da mucho miedo lo del bótox porque he visto mucha gente que ha cambiado de facciones, de maneras de gesticular, entonces, me da miedo no poder levantar las cejas no poder arrugar acá (los pómulos) cuando me río, la nariz y todo, no soy partidaria de los temas invasivos o de las cirugías”, dijo la artista hace poco.