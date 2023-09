Han pasado aproximadamente 12 años desde que los ‘Wachiturros’ hicieron historia en Argentina al convertirse en un hit mundial gracias “Tírate un paso”, una canción que continúa siendo un fenómeno musical y que hoy es un trend de TikTok.

Leonel Lencinas, Brian Romero, Gonzalo Muñoz, Emmanuel Guidone, Simón Gaete y Lucas Caballero fueron los integrantes que alcanzaron el estrellato e hicieron bailar a toda una generación en aquel entonces. Sin embargo, no todos la habrían pasado tan bien al ganar fama a su corta edad.

Lucas ‘Kaká' Caballero, quien ingresó a la agrupación con apenas 16 años de edad, brindó una entrevista y confesó cuáles fueron los motivos que hicieron que renunciara a la exitosa agrupación pese a tener fama y dinero.

“En los tres años pasamos por muchas etapas, honestamente estaba un poco cansado del ambiente, yo venía emocionalmente cargando otras cosas y se me juntó todo. Dejé de disfrutar las giras, los viajes y en base a todo eso tomé la decisión de dar un paso al costado. Fueron tres años de furor, de bajar de un avión y subirse al otro, en el hotel mientras comíamos hacíamos notas, fue demasiado todo y eso llevó a un desgaste. (…) la estaba pasando mal porque el último año tuve una recaída en las adicciones, eso fue un detonante en mi vida y ahí me di cuenta que ya no quería eso para mí”, confesó el artista en diálogo con Teleshow.

Los Wachiturros son los creadores del fenómeno musical 'Tírate un paso'

De Wachiturro a pastor evangélico:

Tras alejarse de la agrupación debido a sus problemas de salud mental y adicciones, Lucas ‘Kaká’ Caballero empezó a predicar la palabra de Dios y hoy es nada menos que pastor de una iglesia evangélica.

“Yo tomé la decisión de bajarme del grupo porque buscaba ese sentido de propósito, estaba buscando esa paz, encontrarme de vuelta conmigo mismo porque estaba muy perdido mental y emocionalmente. Entonces empecé a buscar esa tranquilidad en amigos, seres queridos, en hacer deporte. Había probado con muchas cosas, pero todo me hacía sentir vacío. Y un día mi mamá me dijo: ‘hijo tenés que ir a la Iglesia’. Ahí lo probé a Dios, no es que llegué y fue instantáneo, me acuerdo que fui a la primera reunión le pedí a Dios que necesitaba un cambio en mi vida y empezó un cambio progresivo. Me empecé a meter de a poco y encontré finalmente mi propósito”, contó el artista.

Lucas ‘Kaká’ Caballero ahora es pastor y hace giras en su iglesia cristiana. (Foto: @lucasdaniel_caballero)

Para sorpresa de muchos, Lucas ha decidido regresar a la música, pero esta vez para interpretar alabanzas a Dios mientras continúa ayudando a más jóvenes que se encuentran en rehabilitación.

“Diez años después que estoy enfocado en esto de la fe, me parece que está bueno sumar una parte musical. Sería música cristiana, pero con ritmo de reggaeton remixado, cumbia, o sea la línea que me dio mucho resultado durante la época de los wachiturros, pero combinado con lo que soy hoy. Sería un wachiturro católico. De todas formas falta, está previsto para el 2024 para el verano”, contó el cantante cristiano.