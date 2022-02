Han pasado dos años desde que la cantante y compositora LP, llegó a Lima para ofrecer su primer concierto en el Perú. Su sorpresiva visita se convirtió en uno de los sold out más rápidos de ese año, desatando un inesperado fenómeno de ventas entre sus fans.

Artes Perú, responsable de aquel show, vuelve a anunciar la llegada de LP como uno de sus eventos más esperados del año. Esta nueva y única presentación será el 31 de marzo, en el Parque de la Exposición. Las entradas ya están a la venta, a través de Teleticket.

La artista estadounidense llegará para presentar su sexto y último álbum llamado “Churches” (2021), que cuenta con sencillos como “Conversation”, “Angels” y “Goodbye”. Se trata de una exploración personal de las múltiples manifestaciones del amor y las relaciones humanas.

LP empezó su carrera escribiendo canciones para otras artistas, entre los que destacan temas como “Love will keep you all night” de Backstreet Boys, “Beautiful People” de Christina Aguilera, “Chers (Drink to that)” de Rihanna, “Red y Pride” de Cher, “Broken Vowde” para The Kooks o “Tear it Down” de Spoon.

En 2009 decide iniciar su propia carrera como solista y el éxito le llegaría con “Lost on You”, tema que da nombre a su cuarto álbum, el más aplaudido de su carrera pues que alcanzó más de 500 millones de transmisiones y el que abrió las puertas a mercados de España y Latinoamérica.

VIDEO RECOMENDADO