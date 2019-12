El hallazgo sin vida del actor Cha In Ha generó conmoción en Corea del Sur. Y aunque se desconocen las causas de su muerte, se baraja la posibilidad de que se habría suicidado debido a los métodos de presión a los que son sometidos los artistas de ese país.

El joven actor de 27 años formaba parte del grupo de actores Surprise U representados por la compañía de entretenimiento surcoreana Fantagio, cuyos directivos tuvieron la inédita idea de lanzar al mercado una boyband compuesta solo por actores.

El artista comenzó su carrera frente a cámaras el año 2017, cuando la compañía que lo representó hasta sus últimos días dio a conocer su segundo grupo de K-pop integrado solo por actores. La agrupación está conformada por Yoon Jung Hyuk, Eun Hae Sung, Ji Gun Woo, Kim Hyun Seo y Cha In Ha, quienes fueron entrenados en el baile y canto, sin dejar de lado su labor actoral.

Cha In Ha se atrevió a contradecir a la industria del K-Pop y decidió dejar la boyband a la que pertenecía para dedicarse solo a la actuación. (Foto: Facebook 5urprise)

Uno de los primeros doramas que protagonizaron fue “Idol Fever”, con el que alcanzaron reconocimiento entre los ya consolidados ‘idols’ de K-pop. Sin embargo, al año de su debut musical, Cha In Ha abandonó la boyband y prefirió dedicarse solo a la actuación, decisión que recibió el respaldo de Fantagio Entertainment, que lo siguió acompañando en sus prometedores proyectos televisivos.

Tras ello, participó en “The Banker” y “Miss Independent Ji Eun”. El último trabajo de su vida fue el dorama “Love with Flaws”, una comedia romántica sobre una mujer que odia a los chicos guapos y un hombre que está obsesionado con la apariencia, y que, tras superar sus prejuicios, se enamoran. Cha In Ha desempeñaba el papel de Joo Won Suk.

De hecho, el actor aún participaba del rodaje de la serie cuando fue encontrado sin vida en su vivienda. Esta producción, cuyo primer capítulo se emitió el pasado 27 de noviembre de este año, tenía previsto prolongarse hasta el año 2020, pero tras el suceso, se desconoce si la emisión televisiva continuará con normalidad.

Cha In Ha formaba parte del grupo de actores Surprise U. (Foto: Facebook 5urprise)

“LOVE WITH FLAWS”

El dorama “Love with Flaws”, que tiene 32 episodios, también es conocido como “Defective Humans”, “People with Flaws” o “Defective People”. Pertenece al género comedia, romance y drama.

El reparto está conformado por: Oh Yeon Seo como Joo Se Yeon, Ahn Jae Hyun como Lee Kang Woo, Kim Seul Gi como Kim Mi Kyung, Goo Won como Lee Min Hyuk, Huh Jung Min como Park Hyun Soo, Hwang U Seul Hye como Lee Kang Hee, Jang Yoo Sang como Choi Ho Dol, Min Woo Hyuk como Joo Won Jae, Cha In Ha como Joo Won Suk, Shin Do Hyun como Baek Jang Mi, Joo Hae Eun como Lee Joo Hee y Kim Jae Yong como Joo Seo Joon.

El director y guionista de esta serie son Oh Jin Suk y Ahn Shin Yoo, respectivamente. Y es transmitido por la cadena MBC los miércoles y jueves a las 21:00 horas.

HALLAN MUERTO A CHA IN HA

A través de un comunicado, la compañía de entretenimiento surcoreana Fantagio confirmó el deceso del actor Cha In Ha, de tan solo 27 años, cuyo cuerpo fue hallado en su vivienda.

“Tenemos el corazón roto al dar a conocer esta noticia triste a todos los que han enviado su amor y apoyo a Cha In Ha hasta el momento. Estamos llenos de dolor por esta noticia que todavía es difícil de creer. “Pedimos fervientemente que no se difundan rumores y que no se publiquen informes especulativos para que su familia, que está experimentando una tristeza mayor, lo despida en paz”, publicó en un comunicado.

Cha In Ha, nacido en 1992, debutó en la actuación en 2017 a través del cortometraje “You, Deep Inside of Me”. Además, protagonizó el drama web “Miss Independent Jieun 2” y dramas televisivos, incluidos “Degree of Love“, “Wok of Love“, “Are You Human, Too?”, “Clean with Passion for Now” y “The Banker“. Su nuevo drama, “Love with Flaws“,estrenó el 27 de noviembre.