Lourdes Ornelas, madre de Camilo Michael, el único hijo del fallecido cantante español Camilo Sesto, rompió su silencio tras la muerte del ídolo de la canción romántica y- pese a la polémica en la que se ha visto envuelta la relación que mantenía con el autor de ‘Fresa Salvaje’- ha tenido sentidas palabras de despedida.

Durante una entrevista a la revista Quién, Ornelas, quien no mantenía una cercana relación con el artista, lamentó su muerte y explicó lo difícil que fue darle esta penosa noticia a su hijo.

"Si es verdad, me acabo de enterar, me avisó su contador, Cristóbal Hueto, quién me explicó que estaba saliendo de Córdoba a Madrid porque falleció Camilo; llamé a mi hijo para decirle que su papá estaba grave, porque no me atrevo a explicarle que murió”, dijo en un primer momento.

También mencionó el importante lugar que ocupó Camilo Blanes en su vida pese a que por 35 años han permanecidos separados tras el episodio por la tenencia de Camilo Jr., que terminó por dinamitar la relación que mantenían.

“Me da mucha tristeza, fuera de las broncas que hemos tenido, Camilo ha sido parte de toda mi vida, desde los 17 años”, contó.

A inicios de este año, Ornelas concedió una entrevista al programa español Sábado de Luxe donde dejó claro que, tras cederle la tenencia de su hijo al intérprete, su vínculo no volvió a ser el mismo y decidió volver a su país natal para continuar con su vida.