Como ya es costumbre, un día antes de conocer a lo mejor del cine en la gala de los ‘Premios Oscar’, se hace presente la ceremonia de los premios ‘Razzie 2023′, más conocida como el ‘Anti-Oscar’, pues se basa en premiar a lo peor del séptimo arte estrenado durante ese año.

La lista oficial de los nominados ya se hizo pública y en esta edición ‘Blonde’ y ‘Pinocho’ prometen arrasar con los premios.

‘Blonde’ o ‘Rubia’ es la controvertida película que retrata algunos episodios de la vida de la diva Marilyn Monroe. Esta entrega viene encabezando la lista pese al extraordinario desempeño de la actriz Ana de Armas como protagonista.

Otra entrega que no se escapó de la criticada premiación es ‘Pinocho’ de Disney ubicándose en las categorías de ‘peor película, ‘peor secuela’ y ‘peor guion’.

¿CUÁLES SON LAS NOMINACIONES?

PEOR PELÍCULA

Rubia

Pinocho de Disney

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius





PEOR ACTOR

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly) Good Mourning

Pete Davidson (Voice Only) Marmaduke

Tom Hanks (As Gepetto) Pinocho de Disney

Jared Leto / Morbius

Sylvester Stallone / Samaritan





PEOR ACTRIZ

Ryan Kiera Armstrong / Firestarter

Bryce Dallas Howard / Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton / Mack & Rita

Kaya Scodelario / The King’s Daughter

Alicia Silverstone / The Requin





PEOR REMAKE/SECUELA O DERIVADO

Ambas secuelas de 365 Días– 365 Días: Aquel Día & 365 Días Más

Pinocho de Disney

Firestarter

Jurassic World: Dominion





PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Adria Arjona / Morbius

Lorraine Bracco (voz) Pinocho de Disney

Penelope Cruz / The 355

Bingbing Fan / The 355 & The King’s Daughter

Mira Sorvino / Lamborghini: The Man Behind the Legend





PEOR ACTOR DE REPARTO

Pete Davidson (Cameo) Good Mourning

Tom Hanks / Elvis

Xavier Samuel / Rubia

Mod Sun / Good Mourning

Evan Williams / Rubia





PEOR DUPLA

Colson Baker (Machine Gun Kelly) & Mod Sun / Good Mourning

Ambos personajes de la vida real en la escena de la habitación en La Casa Blanca / Rubia

Tom Hanks & su cara de Látex (y ridículo acento) ELVIS

Andrew Dominik & su problema con las Mujeres / Rubia

Ambas secuelas de 365 Días– 365 Días: Aquel Día& 365 Días Más lanzadas ambas en 2022





PEOR DIRECTOR

Judd Apatow / The Bubble

Colson Baker (alias Machine Gun Kelly) & Mod Sun / Good Mourning

Andrew Dominik / RubiaDaniel Espinosa / Morbius

Robert Zemeckis /Pinocho de Disney





PEOR GUION

Rubia/ Andrew Dominik,Pinocho de Disney / Robert Zemeckis & Chris Weitz

Good Mourning / Machine Gun Kelly & Mod Sun

Jurassic World: Dominion / Emily Carmichael& Colin Trevorrow

Morbius / Matt Sazama & Burk Sharpless

