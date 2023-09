El astro del fútbol Lionel Messi se animó a contar detalle de su vida personal en la intimidad de su hogar en Miami en una reciente entrevista del creador de contenidos, Migue Granados.

Hasta el momento, la entrevista acumula 1,722,634 vistas y sigue siendo tema de conversación en las redes sociales, pues el famoso futbolista habló de varios temas de su vida personal y profesional.

El influencer Miguel Granados compartió el video de la entrevista para su programa ‘Soñé que volaba’ en la plataforma de Youtube, siendo uno de los extractos más viralizado debido a que Messi reconoce que desea agrandar su familia.

Ante ello, Granados se acercó a Messi y le dijo: “¿Ya cerraste la fábrica?”

A lo que el capitán de la selección argentina respondió: “No sé”

Luego, el influencer insistió: “Pará, te van a comer la herencia con toda. ¿Cuatro? ¿Un bebé de nuevo? ¿Estás en la búsqueda?”

“Me gustaría, pero no estoy en la búsqueda”, aclaró y agregó “Me gustaría, a ver si llega la nena”, sostuvo el ‘10′ de Inter Miami admitiendo que considera esta posibilidad entre sus planes.

