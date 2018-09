Lily Allen reveló que fue víctima de una agresión sexual

La cantante británica de pop Lily Rose Beatrice Cooper, mundialmente conocida como Lily Allen , hizo una reveladora confesión y aseguró que ella también ha sido víctima de acoso y abuso sexual.

La intérprete de “Not Fair” reveló que fue víctima de agresión sexual por parte de un ejecutivo de la música con el que ha trabajado antes. Sin embargo, no quiso revelar su nombre.

En una entrevista con la revista británica Guardian Weekend, publicada el día de hoy, Lily Allen cuenta detalles del incidente que ocurrió en Los Ángeles, Estados Unidos.

La cantante aseguró que se encontraba en una fiesta y que después de ella, alguien la llevó a una habitación del hotel para que descanse. Sin embargo, esta persona quiso abusar sexualmente de ella.

"Me levanté a las 5 a.m. porque podía sentir a alguien a mi lado presionando su cuerpo desnudo contra mi espalda. Yo estaba desnuda, también. Podía sentir a alguien tratando de abusar de mí y abofetearme el trasero como si fuera una stripper en un club. Me alejé lo más rápido posible y salté de la cama alarmada. Encontré mi ropa rápidamente y salí corriendo de su habitación", contó Allen.

Después del presunto incidente, Lily Allen aseguró que no contó lo sucedido porque temía que la etiquetaran como "histérica" y como "mujer difícil". Después de regresar a Londres de Los Ángeles, dice que firmó una declaración jurada que documenta su recuerdo de los acontecimientos. "Quería que quedara registrado que alguien con quien trabajé abusó sexualmente", señaló.

Además, Lily Allen reveló que tras el fatídico episodio tuvo problemas con una radio de Reino Unido porque le ofrecieron un concierto promovido por el ejecutivo que abusó de ella.

“Fui castigada por Radio 1 (emisora británica), sin transmisión de mi single, 'Trigger Bang'. No podía decirles por qué no podía tomar la presentación", declaró a Guardian Weekend.

En la entrevista también habló de su nuevo libro ‘My Thoughts Exactly’, que se publicará el 20 de septiembre en el Reino Unido y el 20 de diciembre en los Estados Unidos. Según la artista, pensó en revelar el nombre del presunto abusador; sin embargo, sus asesores legales le recomendaron no hacerlo.