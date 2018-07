Escucha el primer sencillo de 'Like, la leyenda', la nueva versión de la serie 'Rebelde' [FOTOS Y VIDEO]

Muchos todavía recuerdan la telenovela juvenil ‘ Rebelde ’ y sus divertidas historias. A pedido del público, quienes no olvidan las aventuras de los personajes de Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez, se realizó una nueva versión de la serie.

El productor Pedro Damián , creador de ' Rebelde' , confirmó que la nueva versión se llamará ‘Like, la leyenda’ y contará la historia de 13 adolescentes de distintas nacionalidades que, guiados por su pasión por el arte, vivirán grandes aventuras en el Life Institute of Knowledge and Evolution (LIKE) .

La telenovela estará protagonizada por Alejandra Muller, Santiago Achaga, Macarena García, Bernardo Flores, Roberta Damián, Víctor González, Catalina Cardona, Anna Iriyama, Carlos Said, Violeta Alonso, Zuri Sasson y Flávio Nogueira.

En el marco del lanzamiento de ‘Like, la leyenda’ , la banda de la serie lanzó su primer sencillo, que incluye un videoclip, llamado ‘Este movimiento’.

La nueva telenovela, ‘Like: la leyenda’ , será estrenada el lunes 3 de setiembre por el canal mexicano Las Estrellas y contará con 160 capítulos de una hora cada uno. Estarán divididos en dos temporadas, según confirmó Pedro Damián .

Cabe señalar que el actor Mauricio Abad , de origen peruano, será uno de los protagonistas de la serie interpretando al extrovertido, Ulises.

Asimismo, Christian Chávez y Zoraida Gómez , quienes interpretaron a 'Giovanni' y 'Luján' en 'Rebelde' , ahora serán profesores en 'Like, la leyenda' .