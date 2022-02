El actor británico Liam Neeson sorprendió a sus seguidores al revelar que se enamoró de una mujer que ya “tenía una relación” mientras él se encontraba rodando su nueva película de acción Blacklight en Australia.

La estrella de la franquicia Taken brindó una entrevista al programa “Sunrise” para promocionar la última cinta grabada en la ciudad australiana de Melbourne, pero terminó contando detalles inéditos de su vida privada.

“Me encantaba Melbourne, me encantaba nuestro equipo australiano. (…) Cada departamento fue excelente, pero eran su propia gente, ¿sabes a lo que me refiero?”, le dijo Neeson a los presentadores David Koch y Natalie Barr.

“Hice un par de amigos y me enamoré una vez mientras estaba allí, pero ella tenía una relación. (…) Espero volver, realmente lo deseo”, continuó el actor de 69 años evitando entrar en detalles sobre la identidad de la mujer que le robó el corazón.

Ante tal confesión, los presentadores del programa matutino pidieron la ayuda a los espectadores para localizar a la misteriosa mujer. “Si conoces a la dama en cuestión, dirígete a la página de Facebook. ¡Danos alguna pista!”, exclamó Koch.

Recordemos que Liam Neeson se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos de los reflectores desde la muerte de su esposa, Natasha Richardson, quien falleció a los 45 años de edad.

La actriz murió en el 2009 tras sufrir un severo golpe en la cabeza en una estación de esquí canadiense.

